Θεσσαλονίκη

Συνελήφθη με ανήλικους στο αυτοκίνητό του

Δώδεκα παιδιά είχε μέσα στο όχημά του ένας νεαρός, που συνελήφθη στο κέντρο της πόλης.

Δώδεκα ανήλικους μετανάστες μετέφερε παράνομα με Ι.Χ. αυτοκίνητο 22χρονος από τη Συρία, ο οποίος συνελήφθη τα μεσάνυχτα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ύστερα από κινητοποίηση της αστυνομίας.

Το εμφανώς υπερφορτωμένο όχημα εντοπίστηκε στα διόδια των Μαλγάρων, με τον 22χρονο οδηγό του να μην σταματάει σε σήμα αστυνομικών και να αναπτύσσει ταχύτητα για να αποφύγει τον έλεγχο. Ο ίδιος κινήθηκε προς το κέντρο της πόλης και λίγο αργότερα το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε με συνέπεια να συλληφθεί.

Όπως προέκυψε, μετέφερε δώδεκα ανήλικους αιγυπτιακής καταγωγής που στερούνταν νόμιμων εγγράφων για την παραμονή τους στη χώρα. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό, από πού τους παρέλαβε και ποιος ήταν ο προορισμός τους.

Εκτός από τη δικογραφία που συνδέεται με την παράνομη διακίνηση, εναντίον του συλληφθέντα επιβλήθηκε και το διοικητικό πρόστιμο των 150 ευρώ για παραβίαση των μέτρων απαγόρευσης κυκλοφορίας.