Θεσσαλονίκη

“Βουλιάζει” από κόσμο η παραλία της Θεσσαλονίκης, παρά την απαγόρευση κυκλοφορίας (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Κατά εκατοντάδες οι κάτοικοι της πόλης κάνουν βόλτες, αδιαφορώντας για τις συνέπειες. Έτοιμος και για μονομερή μέτρα δηλώνει ο Κ. Ζέρβας.