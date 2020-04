Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Στα λευκά ο Χορτιάτης (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πυκνή χιονόπτωση σημειώνεται στα ορεινά της πόλης, με την εικόνα να παραπέμπει σε…Χριστούγεννα.

Έντονη χιονόπτωση σημειώνεται από αργά χθες το βράδυ, στις ορεινές περιοχές της Θεσσαλονίκης. Το χιόνι στον Χορτιάτη ξεπέρασε τα 30 εκατοστά μέσα στο χωριό, ενώ 11 εκχιονιστικά μηχανήματα του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη επιχειρούν ασταμάτητα από τα μεσάνυχτα, προκειμένου να παραμείνει ανοιχτό το οδικό δίκτυο της περιοχής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο επαρχιακός δρόμος Αγίου Βασιλείου- Χορτιάτη παραμένει κλειστός, όπως επίσης και ο δρόμος Ωραιοκάστρου- Μελισσοχωρίου, εξαιτίας της χιονόπτωσης. Επιπρόσθετα και στο επαρχιακό δίκτυο Λαγκαδά- Ηρακλείου έχει απαγορευτεί η διέλευση των οχημάτων λόγω υπερχείλισης υδάτων.

Ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη, πάντως, διαθέτει άφθονο αλάτι και καλεί τους πολίτες να το προμηθευτούν, αν το χρειάζονται, από τα κοινοτικά καταστήματα.

Κάτοικοι του Χορτιάτη επισημαίνουν ότι αν και είναι συνηθισμένοι στα χιόνια, τόσο έντονη χιονόπτωση μέσα στον Απρίλιο, σπάνια έχουν ζήσει στην περιοχή και δηλώνουν αιφνιδιασμένοι από το ακραίο για την εποχή φαινόμενο. «Δέκα χρόνια ζω στον Χορτιάτη, πρώτη φορά βλέπω τόσο χιόνι, τον Απρίλιο», δήλωσε στον ΑΝΤ1 κάτοικος της περιοχής.