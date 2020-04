Εύβοια

Κορονοϊός – Καραντίνα 14 ημερών στην δομή φιλοξενίας στη Ριτσώνα

Δεκάδες κρούσματα εντοπίστηκαν από τους ελέγχους στους αλλοδαπούς, μετά την λεχώνα που προκάλεσε αναστάτωση στο «Αλεξάνδρα».

Με εντολή του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότη Μηταράκη, και σε συνεργασία με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά και τον Πρόεδρο του ΕΟΔΥ, Παναγιώτη Αρκουμανέα, από σήμερα το πρωί τίθεται σε υγειονομικό περιορισμό η δομή φιλοξενίας των αιτούντων άσυλο στη Ριτσώνα για χρονικό διάστημα 14 ημερών.

Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά τα αποτελέσματα της χθεσινής ιχνηλάτησης των επαφών του βεβαιωμένου κρούσματος του COVID 19 σε γυναίκα, φιλοξενούμενη της δομής, η οποία νοσηλεύεται μετά τον τοκετό της σε νοσοκομείο των Αθηνών. Κατά την ιχνηλάτηση 63 ατόμων στη δομή της Ριτσώνας, διαπιστώθηκε ότι οι 20 από αυτούς είναι θετικοί στον ιό COVID 19. Επισημαίνεται ότι κανένα από τα 20 άτομα που βρέθηκαν θετικά στον ιό, δεν νοσεί, ούτε έχει συμπτώματα της νόσου. Επίσης, από τα αποτελέσματα του ελέγχου, προέκυψε ότι όλα τα δείγματα του προσωπικού που ελέγχθηκε ήταν αρνητικά.

Για το διάστημα των 14 ημερών απαγορεύεται ρητά η είσοδος και η έξοδος από την δομή φιλοξενίας, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. έχει ενισχυμένη παρουσία στο χώρο γύρω από την δομή για την τήρηση του περιορισμού της κυκλοφορίας.

Για τις εξελίξεις στη δομή της Ριτσώνας έχουν ενημερωθεί ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος κ. Σπανός και η Δήμαρχος Χαλκίδος, κ. Βάκα.

Στην δομή βρίσκεται κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, για να εποπτεύσει την εφαρμογή των μέτρων. Η Γενική Γραμματεία Υποδοχής σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, θα φροντίσουν για την κάλυψη των βασικών αναγκών των φιλοξενουμένων στη δομή, σε θέματα σίτισης και υγειονομικής περίθαλψης. Ο ΕΟΔΥ ήδη ενισχύει την παρουσία του στη δομή με πρόσθετο υγειονομικό προσωπικό.

Η ιχνηλάτηση του πληθυσμού, η οποία ξεκίνησε από χθες θα συνεχιστεί και σήμερα με στόχο την πλήρη αποτύπωση και καταγραφή της επίπτωσης της νόσου στον πληθυσμό της δομής.

Κρούσμα και σε λεχώνα στο Κιλκίς

Επίσης, χθες διαπιστώθηκε ότι φιλοξενούμενη σε διαμέρισμα στην περιφέρεια Κιλκίς, βρέθηκε θετική στον ιό COVID 19, κατά τη διάρκεια παραμονής της σε μαιευτική κλινική της πόλης. Η ίδια και η οικογένεια της τέθηκαν σε αυστηρό κατ΄ οίκον περιορισμό για 14 ημέρες. Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ βρίσκεται ήδη στην περιοχή και πραγματοποιεί ιχνηλάτηση των επαφών της νεαρής γυναίκας.