Χίος

Απαγόρευση συναθροίσεων: Πρόστιμα για παιδικά πάρτι

Τα πρώτα πρόστιμα για συνάθροιση άνω των δέκα ατόμων επιβλήθηκαν για διοργάνωση παιδικών πάρτι.

Δύο παραβάσεις για παραβίαση του όρου της συνάθροισης άνω των 10 ατόμων σε εφαρμογή των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό, εντόπισαν στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χίου.

Επρόκειτο για δυο περιπτώσεις αιτούντων άσυλο οι οποίοι διοργάνωσαν παιδικά πάρτι σε χώρο έξω από το Κέντρο υποδοχής και Ταυτοποίησης της ΒΙΑΛ στη Χίο.

Και στις δυο περιπτώσεις βεβαιώθηκαν παραβάσεις των 5.000 ευρώ.