Θεσσαλονίκη

Νεκρός ηλικιωμένος σε φλεγόμενο διαμέρισμα

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα, όταν ξέσπασε φωτιά στο διαμέρισμα του άτυχου άνδρα.

Νεκρός εντοπίστηκε ηλικιωμένος άνδρας σε φλεγόμενο υπόγειο διαμέρισμα, από πυροσβέστες που κλήθηκαν για κατάσβεση.

Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 5:30 και έσπευσε στο διαμέρισμα πολυκατοικίας, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του, ενώ αν και οι πληροφορίες τον ήθελαν να ζει μόνος του, γίνονται έρευνες για να διαπιστωθεί αν βρισκόταν στο διαμέρισμα και δεύτερο άτομο.

Η πυρκαγιά περιορίστηκε γρήγορα και δεν επεκτάθηκε σε παρακείμενα διαμερίσματα της 4ώροφης πολυκατοικίας.