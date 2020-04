Χανιά

Κορονοϊός: Τα αποτελέσματα της 13χρονης από την Κρήτη

Το κορίτσι μεταφέρθηκε την Πέμπτη στο ΠΑΓΝΗ με δύσπνοια και υποκείμενο νόσημα.

Λήξη συναγερμού στο ΠΑΓΝΗ για το 13χρονο κορίτσι που μεταφέρθηκε εκεί με υποψία κορονοϊού.

Το παιδί, που πάσχει από σπάνιο νόσημα διακομίστηκε από τα Χανιά στο ΠΑΓΝΗ με δύσπνοια, βάζοντας σε συναγερμό την οικογένεια και το ιατρικό προσωπικό.

Το αποτέλεσμα της εξέτασης για τον κορονοϊό βγήκαν το πρωί της Παρασκευής και ήταν αρνητικά κι έτσι η 13χρονη θα παραμείνει για απλή νοσηλεία στο νοσοκομείο.