Αχαΐα

Απαγόρευση κυκλοφορίας στις παραλίες Πάτρας και Βόλου

Τι ανακοίνωσε ο Νίκος Χαρδαλιας για τα πιό αυστηρά μέτρα στον περιορισμό της κυκλοφορίας.

Τον περιορισμό στην κίνηση των πολιτών στο παραλιακό μέτωπο της Πάτρας και του Βόλου για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού αποφάσισε η κυβέρνηση , όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς κατά την διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης. Συγκεκριμένα, περιορίζεται η κυκλοφορία των πολιτών στην παραλιακή ζώνη της Πάτρας στο Νότιο Πάρκο και στην πλαζ Αγιάς.

και πλαζ Αγιάς Ο περιορισμός στην κίνηση τίθεται σε ισχύ από το Σάββατο και για 14 ημέρες και θα ισχύει από Δευτέρα έως Παρασκευή για τις ώρες από τις 14.00 το μεσημέρι μέχρι τις 8.00 την επομένη το πρωί, ενώ το Σαββατοκύριακο θα παραμείνει κλειστεί εντελώς η περιοχή. Επίσης, μετά από επικοινωνία και με τον Δήμαρχο Βόλου τίθεται σε ισχύ περιορισμός στην κίνηση των πολιτών και στην Παραλία του Βόλου. Ο περιορισμός στην κίνηση τίθεται σε ισχύ από την Δευτέρα, για 14 ημέρες. και θα ισχύει από Δευτέρα έως Παρασκευή για τις ώρες από τις 14.00 το μεσημέρι μέχρι τις 8.00 την επομένη το πρωί, ενώ το Σαββατοκύριακο θα παραμείνει κλειστεί εντελώς η περιοχή. Αναλυτικά η ανακοίνωση από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας "Με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκου Χαρδαλιά και απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλειου Παπαγεωργίου και κατόπιν σχετικής επικοινωνίας με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη και τον Δήμαρχο Βόλου Αχιλλέα Μπέο, αποφασίζεται η προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας των πολιτών : στην παραλιακή ζώνη της Πάτρας και συγκεκριμένα α) στην περιοχή Νότιο Πάρκο οριζόμενο από την Ιχθυόσκαλα, Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου, Νέο Λιμένα και β) περιοχή Πλαζ Αγυιάς από Κανελλοπούλου περικλείοντας όλη την περιοχή παρά το έλος Αγυιάς, η οποία θα ισχύσει από την 04-04-2020 και ώρα 14:00 και για δεκατέσσερις (14) ημέρες, ήτοι μέχρι την 06:00 της 16-04-2020. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση της κυκλοφορίας των πολιτών θα ισχύει για τις καθημερινές (Δευτέρα ως και Παρασκευή) από 14:00 έως την 08:00 της επομένης και καθ’ όλο το 24-ωρο για τα Σάββατα και τις Κυριακές και

στην παραλία Βόλου και συγκεκριμένα στον πεζόδρομο της προέκτασης της οδού Αργοναυτών κατά πλάτος από το ρείθρο του πεζοδρομίου έως και το ακραίο τμήμα του κρηπιδώματος και κατά μήκος από το ύψος της οδού Καρτάλη έως και το Πανεπιστήμιο και από το ύψος της οδού Φιλελλήνων καθ’ όλο το μήκος του πάρκου του Αγίου Κωνσταντίνου έως και την προέκταση της οδού Περραιβού, η οποία θα ισχύσει από την 06-04-2020 και ώρα 14:00 και για δεκατέσσερις (14) ημέρες, ήτοι μέχρι την 06:00 της 19-04-2020. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση της κυκλοφορίας των πολιτών θα ισχύει για τις καθημερινές (Δευτέρα ως και Παρασκευή) από 14:00 έως την 08:00 της επομένης και καθ’ όλο το 24-ωρο για τα Σάββατα και τις Κυριακές. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η είσοδος και κυκλοφορία ατόμων και οχημάτων για τη λήψη μέτρων που αφορούν ελλιμενισμένα σκάφη που βρίσκονται σε δυσχερή θέση και μόνο για λόγους ασφαλείας σκαφών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή άλλου απρόβλεπτου γεγονότος, κατόπιν άδειας της Λιμενικής Αρχής, για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και ειδικότερα για τον περιορισμό της διασποράς και των επιπτώσεων της νόσου COVID-19, Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων είναι η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία και η αρμόδια Λιμενική Αρχή στην περιοχή ευθύνης τους. Μετά το πέρας του ανωτέρω χρονικού διαστήματος θα επανεκτιμηθεί η άρση ή η παράτασή του ανωτέρω προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας."