Αχαΐα

Κορονοϊός: Πιστοί πήγαν σε εκκλησία - Πρόστιμα από τους αστυνομικούς

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Άμεση η επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. μετά από καταγγελίες για ηλικιωμένους που ανταποκρίθηκαν σε κάλεσμα του ιερέα. Αποδοκιμάστηκαν οι αστυνομικοί από λίγους περίοικους που βγήκαν στα μπαλκόνια.

Κινητοποίηση το πρωί της Αστυνομίας , καθώς κόσμος είχε συγκεντρωθεί στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες αρκετοί πιστοί της περιοχής, κυρίως ηλικιωμένοι, έσπευσαν στο Ιερό Ναό μετά από πρόσκληση του ιερέα για να κοινωνήσουν και να λάβουν αντίδωρο (πιθανότατα δεν πραγματοποιήθηκε λειτουργία)..

Αποτέλεσμα της παρουσίας των αστυνομικών δυνάμεων ήταν να προκληθεί ένταση , δεδομένου ότι πολλοί κάτοικοι βγήκαν στα μπαλκόνια αντιλαμβανόμενοι τι είχε συμβεί και διαμαρτύρονταν για την παρουσία της Αστυνομίας.

Άλλοι ζητούσαν από τους αστυνομικούς να απομακρύνουν τον κόσμο από την εκκλησία για να μην υπάρξει κίνδυνος μετάδοσης του κορονοϊού.

Τελικά η ένταση τερματίστηκε με τους αστυνομικούς να επιδίδουν σε πολλούς από τους παρευρισκόμενους πρόστιμα, καθώς δεν είχα βεβαίωση εξόδου.

Ο Ιερός Ναός έκλεισε αμέσως και οι πιστοί έφυγαν.