Φθιώτιδα

Υπερχείλισε ο Σπερχειός και πλημμύρισε νεκροταφείο (εικόνες)

Η κακοκαιρία που έπληξε μεγάλο μέρος της χώρας, άφησε τα σημάδια της και στον κάμπο της Λαμίας.

Η κακοκαιρία που έπληξε μεγάλο μέρος της χώρας, άφησε τα σημάδια της και στον κάμπο της Λαμίας, κυρίως στην περιοχή της Ανθήλης.

Τα νερά του Σπερχειού, πλημμύρισαν από το πρωί της Δευτέρας τα χωράφια από το Φραντζόμυλο και κάτω και λίγο αργότερα έφθασαν να ξεπερνούν τα πρόχειρα φράγματα της Ανθήλης και να πλημμυρίζουν το «Δέλτα» φθάνοντας μέχρι το Νεκροταφείο της Κοινότητας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Lamiareport.gr ανάλογες καταστροφές είχαν γίνει και το 2015, αλλά τότε τα νερά είχαν σταματήσει στα όρια του νεκροταφείου και δεν ε΄χαν πλημμυρίσει τα μνήματα.