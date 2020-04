Καστοριά

Αρκούδα με τα μικρά της “κόβουν” βόλτες στην Καστοριά (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Κλιμάκιο της ομάδας άμεσης επέμβασης Καστοριάς ξεκίνησε έρευνες για να εντοπίσει εάν το ζώο έχει δημιουργήσει χώρο διαμονής κοντά στον ιστό της πόλης.

Την κινητοποίηση της ομάδας άμεσης επέμβασης Καστοριάς έχει προκαλέσει η χθεσινοβραδινή εμφάνιση αρκούδας με τα δύο μικρά της σε παραλίμνια περιοχή της πόλης. Τα τρία ζώα εντοπίστηκαν, αργά χθες το βράδυ, να περπατούν κατά μήκος της Βόρειας Παραλίας, κοντά στο στάδιο της Καστοριάς, όπου υπό κανονικές συνθήκες (προ κορονοϊού) κάνουν βόλτα κάτοικοι της πόλης.

Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, υπεύθυνος της ομάδας άμεσης επέμβασης Καστοριάς, εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «η καραντίνα με την απαγόρευση της κυκλοφορίας που υπάρχει από τις 8 το βράδυ, σε συνδυασμό με την έλλειψη τροφής, δημιούργησαν συνθήκες ώστε το ζώο να φέρει τα μικρά του στην πόλη και σ' ένα φυσικό χώρο που είναι η παραλία της λίμνης». Συνιστά, δε, στους πολίτες «να αποφεύγουν τον περίπατο που κάνουν με το οικόσιτό τους σε αυτή την περιοχή», γιατί στην παρούσα στιγμή, μια εμπλοκή με την αρκούδα θα μπορούσε να είναι επικίνδυνη, εάν το ζώο νιώσει ότι μπορεί να απειλούνται τα μικρά της.

Ήδη, κλιμάκιο της ομάδας ξεκίνησε έρευνες για να εντοπίσει εάν το ζώο έχει δημιουργήσει χώρο διαμονής κοντά στον ιστό της πόλης ή εξαιτίας της απουσίας όχλησης ή κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας κατεβαίνει από το βουνό για αναζήτηση τροφής.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος ανέφερε ακόμη ότι η ομάδα γνωρίζει για την παρουσία του ζώου, επισημαίνοντας πως τα τελευταία 4 χρόνια ζει και κινείται στο πλησιέστερο βουνό έξω από τον αστικό ιστό της συγκεκριμένης περιοχής. Όπως είπε, θα πρέπει να δημιουργηθούν συνθήκες τέτοιες ώστε να αισθανθεί το ζώο ότι το περιβάλλον της περιοχής είναι αφιλόξενο και ως πρώτο μέτρο αντιμετώπισης της κατάστασης θα πρέπει να είναι -σε συνεργασία με τη δημοτική αρχή- το πλύσιμο και το συχνό άδειασμα των κάδων απορριμμάτων.

Άμεσος στόχος της ομάδας άμεσης επέμβασης είναι η απομάκρυνση του ζώου από την περιοχή, τηρώντας παράλληλα όλα τα πρωτόκολλα ενεργειών που επιβάλλονται σε αυτές τις περιπτώσεις.