Λάρισα

Παϊτέρης στον ΑΝΤ1: πολλοί Ρομά δεν πιστεύουν ότι υπάρχει ο κορονοϊός (βίντεο)

Ο Πρόεδρος των Ρομά Θεσσαλίας μιλά για τα κρούσματα και την τήρηση της καραντίνας, αλλά και το οικονομικό πλήγμα από την απαγόρευση του υπαίθριου εμπορίου.