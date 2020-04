Λασιθίου

Σεισμός στην Κρήτη

Τριπλή δόνηση προκαλεί ανησυχία στοιυς κατοίκους της περιοχής.

Τριπλή σεισμική δόνηση σημειώθηκε σήμερα, Σάββατο, στην Κρήτη, με τη μεγαλύτερη να είναι μεγέθους 4,8 Ρίχτερ και η μικρότερη 2,8 Ρίχτερ σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ο πρώτος σεισμός, που ήταν και ο ισχυρότερος, σημειώθηκε οκτώ χιλιόμετρα ανατολικά – βορειοανατολικά της Σητείας. Είχε εστιακό βάθος 20,5 χιλιόμετρα.

Δέκα λεπτά αργότερα ακολούθησε ακόμη μία δόνηση, μεγέθους 2,8 Ρίχτερ, σύμφωνα πάντα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Ο ασθενής αυτός σεισμός είχε επίκεντρο περιοχή στα εννέα χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ζάκρου, ενώ το εστιακό της βάθος εντοπίζεται στα 10, χιλιόμετρα.

Τέλος, ακόμη μία δόνηση σημειώθηκε τρία λεπτά μετά από την δεύτερη. Είχε μέγεθος 3,5 Ρίχτερ και το επίκεντρό της ήταν 10 χιλιόμετρα βόρεια της Ζάκρου. Το εστιακό βάθος αυτού του σεισμού ήταν 10 χιλιόμετρα.