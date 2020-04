Κοζάνη

Κορονοϊός: Χαμόγελα στο Μποδοσάκειο για την αποσωλήνωση δυο ασθενών (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Βγήκαν από την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας οι ασθενείς με covid 19.

Aπoσωληνώθηκαν δύο ασθενείς ηλικίας 73 και 76 που νοσηλεύονταν με covid-19 από 17-3-2020 και 18-3-2020 αντίστοιχα στη ΜΕΘ στο Μποδοσάκειο νοσοκομείο στην Πτολέμαΐδα και μεταφέρθηκαν στο Παθολογικό τμήμα για περαιτέρω ανάρρωση.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου:

"Αισθανόμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για το επιστημονικό προσωπικό, το νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και το σύνολο των εργαζομένων του Νοσοκομείου μας, γιατί σήμερα 16-4-2020 απόσωληνώθηκαν δύο ασθενείς ηλικίας 73 και 76 που νοσηλεύονταν με covid-19 από 17-3-2020 και 18-3-2020 αντίστοιχα στη ΜΕΘ και θα μεταφερθούν στο Παθολογικό τμήμα για περαιτέρω ανάρρωση.

Η χαρά η αισιοδοξία μας αλλά και η ελπίδα μας ότι στο τέλος θα βγούμε νικητές κατά του ιού covid-19 ενδυναμώνεται και μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε να προσφέρουμε και να βελτιώνουμε τις παροχές υγείας προς τους συνανθρώπους μας.

Όλοι μαζί συνεχίζουμε να δίνουμε το καλύτερό μας εαυτό και το καλό κοινό.

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΟΥ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ"