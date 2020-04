Μαγνησία

Θρήνος για τον πατέρα μικρού κοριτσιού – Κατέρρευσε δίπλα στο ασανσέρ

Γνωστός και αγαπητός στη μικρή κοινωνία, ο νέος άνδρας σκόρπισε θλίψη με τον ξαφνικό χαμό του.

Θλίψη αλλά και σοκ προκάλεσε στην κοινωνία του Βόλου ο ξαφνικός χαμός του 38χρονου Χρήστου Σούρλα.

Ο άνδρας, πατέρας ενός μικρού κοριτσιού, βρέθηκε νεκρός το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, δίπλα στο ασανσέρ του σπιτιού του, στο Βόλο.

Ήταν γνωστός και ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, ενώ γνωστή ήταν και η αγάπη του για την τοπική ομάδα, τον Ολυμπιακό Βόλου.

Το φίλο του Χρήστο δεν ξέχασε και ο επίσημος Ολυμπιακός Βόλου που τον αποχαιρέτισε με ανάρτηση στη σελίδα του: «Η ΠΑΕ Ολυμπιακός Βόλου εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του Χρήστου Σούρλα, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 38 ετών από την ζωήν τόσο ξαφνικά, τόσο απροσδόκητα, το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης από ανακοπή καρδιάς.

Ο Χρήστος ήταν ενεργό μέλος των Austrian Boys, του οπαδικού μας κινήματος, και ακολουθούσε την αγαπημένη μας ομάδα πάντα με χαμόγελο.

Καλό ταξίδι Χρήστο. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει.

Καλή αντάμωση με τα άλλα παλικάρια μας στην "ερυθρόλευκη" κερκίδα του Παραδείσου».