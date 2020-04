Τρίκαλα

Μεγάλη φωτιά σε πολυκατοικία στα Τρίκαλα (εικόνες)

Μάχη με το χρόνο δίνουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο...

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε τελευταίο όροφο πολυκατοικίας στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TV10.gr η φωτιά ξέσπασε στις 9:00 το πρωί από άγνωστες συνθήκες σε πολυκατοικία, επί της Παγκάλου στην πλατεία Αριστοτέλη Αντωνίου, με αποτέλεσμα οι φλόγες να έχουν τυλίξει τον 5ο όροφο.

Στο σημείο βρίσκεται ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τέσσερα οχήματα, ενώ δεν είναι γνωστό μέχρι αυτή την ώρα εάν μέσα στο διαμέρισμα βρίσκονταν ένοικοι.

Τα διαμερίσματα στην πολυκατοικία όπως και στην παρακείμενη έχουν εκκενωθεί, ενώ η Αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή.