Αργολίδα

Δήμαρχος Ερμιονίδας στον ΑΝΤ1 για Κρανίδι: έσκασε “βόμβα” στα χέρια μας (βίντεο)

Άλλα 170 δείγματα συλλέχθηκαν χθες στο Κρανίδι, σύμφωνα με τον κ. Γεωργόπουλο. Τι είπε για την κατάσταση στην περιοχή.