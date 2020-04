Θεσσαλονίκη

Πεθερά 35χρονου στον ΑΝΤ1: πήγε περπατώντας στο νοσοκομείο (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για την πορεία της νόσου στον γαμπρό της και τον τραγικό θάνατο του 35χρονου. Η κατάσταση της συζύγου του και τα παράπονα της οικογένειας.

Συγκλονίζει η πεθερά του 35χρονου άνδρα που έχασε τη ζωή του από κορονοϊό στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος της Θεσσαλονίκης.

Η ίδια, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” περιέγραψε το πώς από τη μία ημέρα στην άλλη η υγεία του άτυχου νέου επιδεινώθηκε.

“Μπήκε στο νοσοκομείο περπατώντας, έχοντας κορεσμό 95 και την επόμενη ημέρα η διάγνωση έδειξε βαριά πνευμονία, ενώ το πρώτο τεστ ήταν αρνητικό” δήλωσε η πεθερά του θύματος.

“Μέσα σε μία ημέρα το οξυγόνο του έπεσε στο 88 και έτσι μας ενημέρωσαν ότι έπρεπε να μεταφερθεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας” πρόσθεσε η ίδια και τόνισε ότι το τρίτο τεστ ήταν που έδειξε ότι ο γαμπρός της νοσούσε από κορονοϊό.

Η σύζυγος του 35χρονου βρίσκεται σε κακή ψυχολογική κατάσταση, υπό την επήρεια ηρεμιστικών, όπως αποκάλυψε η μητέρα της, η οποία φροντίζει το μόλις 1.5 έτους κοριτσάκι του ζευγαριού.

Η γυναίκα εξέφρασε και τον προβληματισμό της για την υγεία της ίδιας, της κόρης της αλλά και της εγγονής της, καθώς όπως είπε, ακόμα δεν έχει επικοινωνήσει κανείς μαζί τους για να υποβληθούν και οι τρεις τους σε τεστ. “Το σπίτι μου έχει κλείσει. Ακόμα δεν μας έχουν πάρει να κάνουμε το τεστ” είπε χαρακτηριστικά η ίδια.

Σοκαρισμένοι δηλώνουν, την ίδια ώρα, οι γιατροί και νοσηλευτές στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος από τον θάνατο του 35χρονου από κορονοϊό. Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο αντιπρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου κ. Χατζηλιάδης είπε χαρακτηριστικά ότι η είδηση του θανάτου του άτυχου νέου "έσκασε σαν βαρελότο στα χέρια τους".