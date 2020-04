Κέρκυρα

Ισόβια στον παιδοκτόνο της Κέρκυρας

Τι υποστήριξε ο συνήγορος του δράστη του εγκλήματος που είχε σοκάρει το πανελλήνιο.

Ποινή ισόβιας κάθειρξης για ανθρωποκτονία με δόλο, επέβαλε αργά το βράδυ της Τρίτης, το μικτό ορκωτό δικαστήριο Θεσπρωτίας στον 52χρονο Αλβανό Α.Π., ο οποίος την Πρωτοχρονιά του 2019, είχε δολοφονήσει την 28χρονη κόρη του Αντζελίνα και στην συνέχεια, για να εξαφανίσει τα ίχνη της, την είχε θάψει στον κήπο του σπιτιού όπου διέμενε.

Επίσης, το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 30 μηνών για οπλοφορία και οπλοχρησία και 1000 ευρώ χρηματική ποινή. Ο δικηγόρος του, Βασίλειος Νουλέζας, άσκησε έφεση κατά της απόφασης.

Ως μάρτυρες κατηγορίας κατέθεσαν ο Αφγανός σύντροφος της άτυχης κοπέλας και η νονά της. Η μητέρα της, η οποία ζει στο Μπεράτι της Αλβανίας, λόγω μέτρων κατά του κορονοϊού, δεν μπόρεσε να έρθει στην Ελλάδα.

Η υπερασπιστική γραμμή του κ. Νουλέζα στηρίχθηκε στα άρθρα 34 και 36 του Π.Κ, με τον ισχυρισμό ότι ο κατηγορούμενος δεν είχε πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση να τελέσει το έγκλημα, και πως λόγω οργής και θυμού, μετά τον διαπληκτισμό με την κόρη του, οι πνευματικές λειτουργίες και η συνείδησή του είχαν διαταραχθεί.