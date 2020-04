Κεφάλλονια

Συντριβή ελικοπτέρου ΝΑΤΟ: μία νεκρή και 5 αγνοούμενοι

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η μεγαλύτερη τραγωδία για τις ένοπλες δυνάμεις του Καναδά τα τελευταία 13 χρόνια...

Μία στρατιωτικός σκοτώθηκε και άλλοι πέντε αγνοούνται μετά τη συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου που συμμετείχε σε αποστολή του ΝΑΤΟ στη Μεσόγειο, στα διεθνή ύδατα μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, δυτικά της Κεφαλονιάς, ανακοίνωσε επίσημα ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό.

Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν άγνωστα. Οι καταγραφείς πτήσης έχουν βρεθεί, διευκρίνισε ο Χαρτζίτ Σατζάν, ο υπουργός Άμυνας του Καναδά, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον πρωθυπουργό, στην Οτάβα.

Η φρεγάτα HMCS Fredereciton, που συμμετείχε στην αποστολή Operation Reassurance του ΝΑΤΟ με αντικείμενο την ενίσχυση της ασφάλειας στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, έχασε την επαφή με το ελικόπτερο CH-148 Cyclone την Τετάρτη.

«Είναι όλοι τους ήρωες» είπε ο Τριντό αναφερόμενος στους έξι επιβαίνοντες.

Ο στρατηγός Τζόναθαν Βανς, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου, ανακοίνωσε ότι ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα η στρατιωτικός Άμπιγκεϊλ Κάουμπροου.

Το δυστύχημα αυτό είναι η μεγαλύτερη τραγωδία για τις ένοπλες δυνάμεις του Καναδά τα τελευταία 13 χρόνια. Τον Ιούλιο του 2007 έξι στρατιώτες είχαν σκοτωθεί όλοι μαζί, όταν εξερράγη μια βόμβα, στην άκρη ενός δρόμου στο Αφγανιστάν.

Μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου, ο στρατός αποφάσισε να καθηλώσει προσωρινά στο έδαφος όλα τα ελικόπτερα Cyclone, μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση του Καναδά. Σε διάφορες περιοχές του κόσμου αυτήν την περίοδο υπηρετούν περίπου 2.100 Καναδοί στρατιώτες.