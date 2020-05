Έβρος

Πέθανε ο Λεωνίδας Λυμπερακίδης

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

O ξαφνικός χαμός του βύθισε στο πένθος συγγενείς, φίλους και συνοδοιπόρους του.

Σε ηλικία 75 ετών, πέθανε ο πρώην βουλευτής Έβρου της Νέας Δημοκρατίας Λεωνίδας Λυμπερακίδης.

Με καταγωγή από το Σουφλί εξασκούσε το επάγγελμα του οδοντιάτρου και ασχολήθηκε από τη δεκαετία του 1980 ενεργά με την πολιτική.

«Εκφράζουμε τη μεγάλη μας θλίψη για τον αδόκητο χαμό του πρώην βουλευτή Έβρου Λεωνίδα Λυμπερακίδη. Ο Λεωνίδας Λυμπερακίδης υπηρέτησε με πίστη και αγάπη την παράταξη. Εκλέχτηκε βουλευτής στις εκλογές του 1993, 1996 και 2000 εκπροσωπώντας πάντα τον αγαπημένο του Έβρο. Ο εκλιπών είχε έντονη κοινωνική και πολιτική δραστηριότητα που είχε ως κίνητρο την αγάπη για το συνάνθρωπο και τον τόπο του. Στους οικείους του εκφράζουμε τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας.

Με ανακοίνωσή του ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Έβρου εκφράζει τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Λεωνίδα Λυμπερακίδη, «επί χρόνια συναδέλφου στο σύλλογό μας και πρώην βουλευτή. Ευχόμαστε κουράγιο σε όλη του την οικογένεια και ιδιαίτερα στον συνάδελφό μας και μέλος του Δ.Σ. του συλλόγου Λευτέρη Λυμπερακίδη. Καλό παράδεισο».