Σάμος

Καταιγίδα χρωμάτων στον ουρανό της Σάμου (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τις “ζωγραφιές” του καιρού απαθανάτισε με τον φακό του ο Μανώλης Θράβαλος.

Μία καταιγίδα χρωμάτων είχαν την ευκαιρία να δουν το απόγευμα της Δευτέρας οι κάτοικοι της Σάμου!

Όπως περιγράφει ο επαγγελματίας φωτογράφος και συνεργάτης του meteo.gr, Μανώλης Θράβαλος, "η καταιγίδα δημιουργήθηκε πάνω από τον κόλπο Βαθέος λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, καθώς το κέντρο του χαμηλού κατέβαινε από το βόρειο Αιγαίο, στροβιλιζόμενο στην περιοχή. Ο καθαρός καιρός στα δυτικά επέτρεψε στις ακτίνες του ήλιου να περάσουν κάτω από το σύννεφο και να δημιουργήσουν μία πανδαισία χρωμάτων πάνω από την πόλη της Σάμου.

Στις πρώτες δύο φωτογραφίες έχει αποτυπωθεί η εικόνα που προς τα δυτικά, καθώς ο ήλιος φώτιζε τη βροχή λίγο πριν τη δύση του.

Η επόμενη φωτογραφία δείχνει την εντυπωσιακή μετάβαση της ουράνιας παλέττας στα βόρεια, από το βαθύ πορτοκαλί του ηλιοβασιλέματος στο έντονο μπλε του απογευματινού ουρανού. Μία ομάδα μεταναστευτικών πουλιών, που διαβιούν αυτήν την περίοδο στο νησί, συμπλήρωσε με ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο το κάδρο. Πάνω από την πόλη της Σάμου διακρίνεται και ίχνος από ουράνιο τόξο, το οποίο όμως σύντομα εξαφανίστηκε.

Καθώς η καταιγίδα περνούσε πάνω από το Μαλαγάρι της Σάμου, η θέα προς τα νότια ήταν συγκλονιστική, με το «βαρύ» σύννεφο πάνω από τα κεφάλια μας και τους κεραυνούς να προσθέτουν το δικό τους χρώμα στο τοπίο.

Ως γνωστόν, η υπομονή ανταμείβει! Έτσι και κατά τη χθεσινή καταιγίδα, η υπομονή του Μανώλη Θράβαλου για περίπου ένα τέταρτο περιμένοντας έναν τελευταίο κεραυνό, του έδωσε ένα ακόμη ενδιαφέρον κάδρο με την πόλη της Σάμου και το σύννεφο της καταιγίδας να απομακρύνεται προς τα ανατολικά.