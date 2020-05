Θεσσαλονίκη

Νεκρή σε φλεγόμενο διαμέρισμα

Τραγωδία το πρωί της Τετάρτης σε διαμέρισμα όπου βρέθηκε νεκρή μία γυναίκα.

Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε από τους πυροσβέστες μία γυναίκα στην Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

Η 80χρονη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από το υπνοδωμάτιο.

Στο σημείο έσπευσαν επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.