Άγιος Νικόλαος: Οι νοσηλευτές χειροκρότησαν τους πολίτες (βίντεο)

Βγήκαν στα μπαλκόνια του νοσοκομείου και επί ώρα χειροκροτούσαν τους πολίτες, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα αισιοδοξίας.

Σε μία συμβολική κίνηση, νοσηλευτές βγήκαν το πρωί στα μπαλκόνια του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου και χειροκρότησαν τους πολίτες που ακολούθησαν τα περιοριστικά μέτρα για την αποτροπή της διασποράς του νέου κορονοϊού.

Μάλιστα, το νοσηλευτικό προσωπικό ανέβασε πανό που έγραφε «Σας ευχαριστούμε! Μαζί τα καταφέραμε… μαζί συνεχίζουμε».

Όπως μεταδίδει το anatolh.com, την ωραία αυτή συμβολική κίνηση προς την τοπική κοινωνία οργάνωσε το Δ.Σ. του Συλλόγου Νοσηλευτών Λασιθίου, αναφέροντας ότι «πρόκειται για μια συμβολική κίνηση που δεν θα διαταράξει ούτε στο ελάχιστο την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου και θα δώσει ένα σημαντικό κοινωνικό μήνυμα».