Αιτωλοακαρνανία

Σκότωσε φίδι στην αυλή του και πέθανε

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τραγική κατάληξη είχε ένας άνδρας μετά τη «μάχη» του με φίδι στην αυλή του.

(φωτογραφία αρχείου)

Τραγικό τέλος είχε ένας άνδρας στη Νερομάνα Αγρινίου, μετά την αιφνίδια εμφάνιση φιδιού στην αυλή του.

Ο 69χρονος έσπευσε να σκοτώσει το ερπετό, όταν οι δύο κόρες του, άτομα με ειδικές ανάγκες, φώναξαν για βοήθεια, μόλις το είδαν.

Ο πατέρας σκότωσε το φίδι και αμέσως μετά έπαθε ανακοπή.

Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, λίγους μήνες πριν είχε πεθάνει από ανακοπή και η σύζυγός του.