Θεσσαλονίκη

Καγκελόπορτα έπεσε πάνω σε κοριτσάκι

Το 4χρονο κοριτσάκι μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο.

(εικόνα αρχείου)

Ελαφρά τραυματίστηκε 4χρονο κοριτσάκι όταν έπεσε επάνω του καγκελόπορτα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης, στην οδό Παύλου Μελά.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε την 4χρονη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται.