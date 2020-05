Θεσσαλονίκη

Προσωρινά κρατούμενος ο “παιδεραστής του Ρεθύμνου”

Επέστρεψε στη φυλακή και θα μεταφερθεί στα Γρεβενά για να παρουσιαστεί ενώπιον του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Γρεβενών.

Με διάταξη της εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο τελεσίδικα καταδικασθείς για παιδεραστία Νίκος Σειραγάκης ο οποίος συνελήφθη για παραβίαση περιοριστικού όρου.

Με βούλευμα έγινε δεκτή η αίτηση αποφυλάκισης του και ήταν υποχρεωμένος να διαμένει εντός του Δήμου Καλαμαριάς αλλά εντοπίστηκε από αστυνομικούς να κυκλοφορεί στην περιοχή της Μενεμένης.

Ο Σειραγάκης σήμερα οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Με εντολή της εισαγγελέως Ποινικής Δίωξης , επέστρεψε στη φυλακή και στη συνέχεια θα παρουσιαστεί ενώπιον του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Γρεβενών το οποίο θα αποφασίσει αν θα διατηρηθεί η υφ’ όρον απόλυση ή αν θα ανακληθεί η προηγούμενη απόφαση για την αποφυλάκιση του. Μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος.

Όπως είπε ο ίδιος, «Είναι άδικο δεν έχω παραβιάσει κανέναν όρο . Για ότι έχω κάνει έχω εκτίσει την ποινή μου έχω τιμωρηθεί. Δεν θέλω να γυρίσω ξανά στη φυλακή. Δεν έχω κάνει κάτι να αξίζω να γυρίσω στη φυλακή. Για την αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας ενημέρωσα τη φυλακή Γρεβενών με email που απευθυνόταν στην εισαγγελία Αθηνών. Μου είπαν από τη φυλακή να επικοινωνήσω ο ίδιος με την εισαγγελία, τηλεφώνησα και η εισαγγελία μου είπε να πάω στο αστυνομικό τμήμα της Καλαμαριάς να κάνω υπεύθυνη δήλωση και να τη στείλω στην εισαγγελία. Κατά τη διαδικασία ενημέρωσης με συνέλαβαν».

Σύμφωνα με τη δικηγόρο του Κυριακή Πακιρτζίδου ο κατηγορούμενος δεν παραβίασε κανέναν όρο καθώς αποδεικνύεται ότι , στις 4 Μαΐου, απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα στην Εισαγγελία Γρεβενών, δια μέσου των φυλακών, δηλώνοντας τη διαμονή του σε νέα διεύθυνση στην περιοχή της Μενεμένης. Στο όνομα του υπάρχουν μισθωτήριο συμβόλαιο και συμβόλαιο με εταιρία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Τα έγγραφα αυτά πρόκειται να προσκομιστούν στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Γρεβενών.