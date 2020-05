Λέσβος

Κορονοϊός: Θετικοί μετανάστες στη Λέσβο

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκαν σχεδόν 90 άνθρωποι.

Θετικά βγήκαν τα δείγματα για κορονοϊό σε τέσσερις από τους 70 πρόσφυγες και μετανάστες που αφίχθησαν στη Λέσβο το Μάιο.

Αρχικά είχαν διαγνωστεί δύο θετικά κρούσματα, ενώ τώρα καταγράφηκαν δύο ακόμα. Και οι τέσσερις διέμεναν σε δομή στα Μεγάλα Θέρμα, στη βόρεια Λέσβο.

Επίσης, έγιναν 17 επιπλέον έλεγχοι και όλοι βγήκαν αρνητικοί.

Συγκεκριμένα:

9 κατοίκους του χωριού Σκαλοχωρίου Λέσβου

1 κάτοικος Καλλονής

2 κάτοικοι Καγιανής

1 κάτοικος Μυτιλήνης

1 αλλοδαπή στέλεχος ΜΚΟ

1 στρατιωτικός

2 λιμενικοί