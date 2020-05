Θεσσαλονίκη

Ο κορονοϊός… “φρέναρε” τα τροχαία ατυχήματα

Μπορεί το Lockdown λόγω κορονοϊού να «γονάτισε» την κοινωνία και την οικονομία, ωστόσο ο περιορισμός στις μετακινήσεις οδήγησε σε σημαντική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Μπορεί το Lockdown λόγω κορονοϊού να δημιούργησε σειρά προβλημάτων στην κοινωνία και την οικονομία, ωστόσο ο περιορισμός στις μετακινήσεις οδήγησε σε σημαντική μείωση κατά 63%, στο σύνολο των τροχαίων ατυχημάτων που σημειώθηκαν στην Εγνατία οδό και τους κάθετους άξονες τον Απρίλιο φέτος, έναντι του αντίστοιχου περσινού μήνα.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η «Εγνατία Οδός ΑΕ» το σύνολο των ατυχημάτων μειώθηκε τον περασμένο μήνα, έναντι του Απριλίου του 2019, κατά 63%, εκ των οποίων τα ατυχήματα με τραυματισμούς ήταν λιγότερα κατά 54% και τα ατυχήματα υλικών ζημιών σημείωσαν πτώση κατά 66%.

«Η μέση μείωση των ατυχημάτων κατά 63%, είναι μικρότερη σε σχέση με τη μέση μείωση της κυκλοφορίας που κατά το ίδιο διάστημα ανήλθε σε 75%, διαφορά που εκτιμάται ότι οφείλεται στις αυξημένες ταχύτητες που ανέπτυσσαν κάποιοι οδηγοί εκμεταλλευόμενοι την πολύ αραιή κυκλοφορία», επισημαίνει στην ανακοίνωσή της η Εγνατία Οδός ΑΕ .

Στο πλαίσιο αυτό και ενόψει της πλήρους άρσης των περιορισμών των υπεραστικών οδικών μετακινήσεων από τη Δευτέρα 18 Μαΐου, η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την κίνησή τους στον αυτοκινητόδρομο, να τηρούν τα όρια ταχύτητας, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας και να μην κινούνται στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης.