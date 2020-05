Κοζάνη

Γυναίκα έπεσε από το μπαλκόνι και κατέληξε πάνω σε αυτοκίνητο (εικόνες)

Αδιευκρίνιστες οι συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στο κενό από το μπαλκόνι διαμερίσματος στον 2ο όροφο πολυκατοικίας.

Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε το απόγευμα της Παρασκευής στο κέντρο της Κοζάνης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του KozaniLife.gr, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, μία γυναίκα έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού της, στον 2ο όροφο πολυκατοικίας, που βρίσκεται επί της οδού Ξ. Τριανταφυλλίδη.

Η γυναίκα κατέληξε αρχικά πάνω στο καπό σταθμευμένου αυτοκινήτου και στη συνέχεια στο οδόστρωμα.

Στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε την γυναίκα στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης.

Νεότερες πληροφορίες που μεταδίδει το KozaniMedia.gr αναφέρουν ότι η πολυτραυματίας, μετά και τα αποτελέσματα της αξονικής τομογραφίας στην οποία υποβλήθηκε, διασωληνώθηκε και αναμένεται να μεταφερθεί στο νοσοκομείο “Παπαγεωργίου” της Θεσσαλονίκης, λόγω των πολλών καταγμάτων που φέρει, αλλά και της πιθανής ανάγκης λεπτών χειρουργικών επεμβάσεων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν εξακριβωθεί τα αίτια της πτώσης, καθώς ερευνάται και το ενδεχόμενο ατυχήματος, ενώ φαίνεται πως έχει αποκλειστεί εγκληματική ενέργεια.