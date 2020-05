Λασιθίου

Εξιχνιάστηκαν υποθέσεις κλοπών σε σπίτια και επιχειρήσεις

Δύο άντρες για δύο χρόνια είχαν κάνει την κλοπή... επάγγελμα.

Συνελήφθησαν χθες τα απόγευμα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Ιεράπετρας, δύο ημεδαποί και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών. Η σύλληψή τους έγινε στη διάρκεια έρευνας, μετά από κλοπή ηλεκτρονικών συσκευών και αγροτικών εργαλείων που καταγγέλθηκε από ιδιοκτήτη κατοικίας.

Άμεσα αναζητήθηκαν, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν ενώ σε έρευνες που ακολούθησαν στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ηλεκτρικά εργαλεία (ηλεκτρογεννήτρια πετρελαίου, ηλεκτροκόλληση κ.λ.π), 3 μαχαίρια, σιδερένιος λοστός, κουκούλες προσώπου (fullface) και κροτίδες.

Από την ανάλυση του τρόπου δράσης και τη συνδυαστική έρευνα και προανάκριση του Τμήματος Ασφάλειας Ιεράπετρας καθώς και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων προέκυψε ότι κατά το χρονικό διάστημα από την 24.02.2018 έως και την 08.05.2020 οι δύο συλληφθέντες από κοινού, είχαν διαπράξει δεκαέξι (16) κλοπές - διαρρήξεις σε οικίες και επιχειρήσεις σε περιοχές του Δήμου Ιεράπετρας και Σητείας αφαιρώντας ηλεκτρικά εργαλεία, ηλεκτρικές συσκευές και μηχανήματα (φωτοβολταϊκά συστήματα. μπαταρίες, κλιματιστικά, γεννήτριες καλοριφέρ, χορτοκοφτικά μηχανήματα κ.λ.π.) συνολικής χρηματικής αξίας 34.800 ευρώ. Κατασχέθηκε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ως μέσο τέλεσης εγκλήματος. Μέρος των ανευρεθέντων αντικειμένων αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους. Επίσης, σε βάρος των δύο δραστών σχηματίστηκε δικογραφία της για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων και Βεγγαλικών πυροτεχνημάτων. Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Ασφαλείας Ιεράπετρας Λασιθίου.