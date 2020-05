Λασιθίου

Νέος σεισμός “ταρακούνησε” την Κρήτη

Δεύτερη σεισμική δόνηση μέσα σε λίγες ώρες αναστάτωσε το νησί.

Νέα σεισμική δόνηση σημειώθκε στην Κρήτη, ανοιχτά της Ιεράπετρας στις 14.48 μετά το μεσημέρι.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών ο σεισμός ήταν μεγέθους 4,5 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρό του εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 77 χιλιόμετρα νότια της Άρβις.

Το πρωί σημειώθηκε σεισμική δόνηση μεγέθους 4,6 Ρίχτερ.

Το επίκεντρο και των δύο δονήσεων είναι μακριά από κατοικημένη περιοχή.