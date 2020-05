Αιτωλοακαρνανία

Άνοιξε το ουζερί του και “κατασκόπευε” την Αστυνομία με ασύρματο

Ο «δαιμόνιος» ιδιοκτήτης αψήφισε τις συστάσεις και τα μέτρα προφύλαξης για τον κορονοϊό, βάζοντας σε κίνδυνο την δημόσια υγεία.

Χειροπέδες σε έναν «δαιμόνιο» ιδιοκτήτη ουζερί στο Καινούργιο της Αιτωλοακαρνανίας πέρασαν το απόγευμα του Σαββάτου αστυνομικοί.

Ο άνδρας αψήφισε τις συστάσεις και τα μέτρα προφύλαξης κατά του κορονοϊού και άνοιξε το κατάστημά που διατηρεί στην περιοχή ενώ παράλληλα είχε ασύρματο μέσω του οποίου «κατασκόπευε» την Αστυνομία.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο άνδρας ο οποίος συνελήφθη από τους αστυνομικούς πιάστηκε επ’ αυτοφώρω όταν εξυπηρετούσε δύο πελάτες.

Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 ευρώ και εις βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία για παραβίαση των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών.

Επιπλέον, σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο κατάστημα βρήκαν και κατέσχεσαν ένα φορητό ασύρματο πομποδέκτη, ο οποίος ήταν συντονισμένος στη συχνότητα της Ελληνικής Αστυνομίας.