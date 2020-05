Μεσσηνία

Τον έπιασαν μέσα σε χασισοφυτεία με τα δενδρύλλια στο χέρι (εικόνες)

Μεγάλη καλλιέργεια με εκατοντάδες δενδρύλλια ανακάλυψαν οι Αρχές σε εξαιρετικά φροντισμένο χώρο στο βουνό.

Δύο φυτείες κάνναβης ανακάλυψαν οι Αρχές το πρωί της Κυριακής στον Ταΰγετο, όπου μετά από επιχείρηση συνέλαβαν τον καλλιεργητή της με τα δενδρύλλια στο…χέρι.

Η χασισοφυτεία που ανακαλύφθηκε εν τη γενέσει της είναι η πρώτη που εντοπίζεται φέτος από τη Δίωξη Ναρκωτικών Καλαμάτας.

Η επιχείρηση έγινε την Κυριακή και ο 57χρονος συλληφθείς οδηγήθηκε τη Δευτέρα στον εισαγγελέα Καλαμάτας, όπου του ασκήθηκε δίωξη και παραπέμφθηκε στον ανακριτή για να απολογηθεί. Μετά την προθεσμία που ζήτησε και πήρε θα απολογηθεί στον ανακριτή την Πέμπτη.

Δύο φυτείες

Έπειτα από πληροφορίες αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών ερεύνησαν από την προηγούμενη εβδομάδα συγκεκριμένες δασικές περιοχές του Ταϋγέτου. Στη δασική περιοχή «Ισιώματα ή γεφύρι Καννέλου», κοντά στην Αλαγονία, εντοπίσθηκε η πρώτη φυτεία. Σύντομα οι αστυνομικοί εντόπισαν αυτοσχέδιο μονοπάτι και μετά μια διαδρομή περίπου 400 μέτρων έφτασαν και σε δεύτερο σημείο που είχε καλλιεργηθεί. Ωστόσο, σε ευθεία γραμμή οι φυτείες ήταν η μία πάνω από την άλλη και κοντά σε χωμάτινο δρόμο που οδηγεί στην Αγία Παρασκευή.

Οι δύο χώροι ήταν ειδικά διαμορφωμένοι και κατάλληλα εκχερσωμένοι και καλλιεργούνταν συνολικά 185 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 60 εκατοστών περίπου. Και στους δύο είχαν κατασκευασθεί αυτοσχέδιες δεξαμενές συγκέντρωσης νερού, οι οποίες είχαν συνδεθεί με σωλήνες, απλωμένους σε όλη την έκταση των φυτειών για το πότισμα των δενδρυλλίων. Παράλληλα, από την επάνω πλευρά δεν είχαν κοπεί τα κλαριά των δέντρων, προκειμένου οι φυτείες να μην είναι ορατές από αέρος.

Αμέσως, κι εν μέσω καύσωνα, οι αστυνομικοί έθεσαν τους δύο χώρους σε διακριτική παρακολούθηση.

Με τα φυτά στο χέρι

Το πρωί της Κυριακής οι αστυνομικοί είδαν τον 57χρονο να προσεγγίζει τη δασική περιοχή που ήταν οι δύο φυτείες και να ξεκινά εργασίες περιποίησης και φροντίδας των νεαρών φυτών. Τον αιφνιδίασαν και, μάλιστα, την ώρα της ακινητοποίησής του κρατούσε στα χέρια πλαστικό τελάρο, μέσα στο οποίο υπήρχαν μικρές γλάστρες με 17 φυτά κάνναβης, ύψους έως 60 εκατοστών περίπου, τα οποία σκόπευε να μεταφυτέψει στο χώρο που είχε δημιουργήσει.

Όλα τα δενδρύλλια κάνναβης κατασχέθηκαν, ενώ στο χώρο της φυτείας βρέθηκαν ακόμη και κατασχέθηκαν αντικείμενα και καλλιεργητικά εργαλεία που σχετίζονται με την καλλιέργειά της.

Σε βάρος του 57χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για υπόθεση χασισοκαλλιέργειας. Αυτό δε που έκανε εντύπωση στους αστυνομικούς ήταν ο καθαρισμός που είχε γίνει στους δύο χώρους και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, δεν πρέπει να είναι η πρώτη φορά που καλλιεργήθηκε.

Και στο σπίτι

Στη συνέχεια οι αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο σπίτι του στην Αλαγονία, όπου σε βατουριώνα, δίπλα στο κοτέτσι, βρήκαν μέσα σε μια λαδούσα ποσότητες κάνναβης βάρους 2.707 γραμμαρίων, ενώ κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο, κάρτες sim και το αυτοκίνητο ως μέσα τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Όπως, επιπλέον, προέκυψε, σε βάρος του εκκρεμούσε και μία καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Καλαμάτας για σωματική βλάβη από αμέλεια.

Πηγή: tharrosnews.gr