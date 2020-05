Ηράκλειο

Σοβαρό τροχαίο με ανήλικο - Οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι (εικόνες)

Το ηλεκτρικό πατίνι συγκρούστηκε με αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί το παιδί.

Σοβαρό τροχαίο με ανήλικο που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι, σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, στην επριοχή Κορώνη Μαγαρά, στο Ηράκλειο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε και μετέφερε τον ανήλικο στο νοσοκομείο ενώ αστυνομικοί της Τροχαίας ερευνούν το περιστατικό.

Πηγή: cretapost