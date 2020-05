Θεσσαλονίκη

Χειροπέδες σε 21χρονο μόλις κατέβηκε από το λεωφορείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αιφνιδιαστικός έλεγχος των Αρχών έβγαλε... "λαβράκι". Τι έκρυβε ο νεαρός στο σακίδιό του...

Με υπεραστικό λεωφορείο νεαρός μετέφερε μεγάλη ποσότητα ηρωίνης, ναρκωτική ουσία την οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, επρόκειτο να διοχετεύσει σε πιάτσες τοξικοεξαρτημένων της Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για 21 ετών Έλληνα, που φέρεται ως μέλος κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών. Οι αστυνομικές αρχές φαίνεται πως είχαν πληροφορίες για την φερόμενη δράση του και χθες το βράδυ τον συνέλαβαν στον υπεραστικό σταθμό ΚΤΕΛ «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, την ώρα της αποβίβασής του από λεωφορείο. Σε σακίδιο που είχε πάνω του εντοπίστηκαν δέκα δέματα με πάνω από πέντε κιλά ηρωίνη και μικροποσότητα κοκαΐνης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ο ίδιος ως μέλος κυκλώματος φέρεται να είχε αναλάβει τον ρόλο της μεταφοράς ναρκωτικών από την Αθήνα και την περαιτέρω διακίνησή τους στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης.