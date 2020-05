Θεσσαλονίκη

Έπιασαν νεαρό με 55 κιλά χασίς

«Τσάκωσαν» 25χρονο την ώρα που φόρτωνε στο όχημά του 51 δέματα κάνναβης.

Περισσότερα από 55 κιλά χασίς εντοπίστηκαν στην κατοχή 25χρονου αλλοδαπού που συνελήφθη στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για Αλβανό υπήκοο, ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, είναι μέλος οργανωμένου δικτύου εισαγωγής και διακίνησης στην ελληνική επικράτεια μεγάλων ποσοτήτων κάνναβης. Αστυνομικοί του τμήματος Παιονίας Κιλκίς φαίνεται πως είχαν πληροφορίες για τη δράση του και έπειτα από επιχείρηση τον συνέλαβαν στον Εύοσμο, την ώρα που φόρτωνε σε όχημά του τρεις σάκους με 51 δέματα κάνναβης, συνολικού βάρους 55 κιλών και 126 γραμμαρίων.

Όπως ανακοινώθηκε, η κατασχεθείσα ποσότητα είχε εισαχθεί νωρίτερα από μέλη του κυκλώματος, μέσω κρυφού συνοριακού περάσματος του Κιλκίς, και είχε ως τελικό παραλήπτη τον 25χρονο.