Λάρισα

Του δάγκωσε οχιά το χέρι (εικόνες)

Παραμορφώθηκε το χέρι ενός άνδρα, σύμφωνα με εικόνες που δημοσίευσαν τα παιδιά του.

Νέα εμφάνιση οχιάς, αυτήν τη φορά στη Λάρισα, με δεύτερο άνδρα να πέφτει θύμα του φιδιού.

Το θερμό κλίμα φαίνεται πως «διευκόλυνε την κατάσταση» για την οχιά που εμφανίστηκε σε κάτοικο των Γόννων, στο δήμο Τεμπών, ο οποίος και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Εκεί νοσηλεύτηκε για οκτώ μέρες και τελικά πήρε εξιτήριο, για να αναρρώσει πλήρως στο σπίτι του.

Το βίντεο με τις εικόνες του παραμορφωμένου από το δάγκωμα της οχιάς χέρι του άνδρα, ανέβασαν στο youtube τα παιδιά του, ευχαριστώντας έτσι το προσωπικό του Κέντρου Υγείας Γόννων, καθώς και του Νοσοκομείου Λάρισας.