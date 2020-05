Λέσβος

Έγκλημα στη Μόρια για ασήμαντη αφορμή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εν ψυχρώ δολοφονία 23χρονης Αφγανής μέσα στο ΚΥΤ…

Νεκρή διακομίσθηκε 23χρονη Αφγανή, αργά το απόγευμα της Παρασκευής, στο ιατρείο του ΕΟΔΥ μέσα στον καταυλισμό του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μόριας.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, που επικαλείται το ΑΠΕ, η 23χρονημαχαιρώθηκε στο λαιμό από συνομήλικη ομοεθνή της μετά από μια φιλονικία των παιδιών τους.

Η δράστις αναζητείται καθώς έχει διαφύγει στα γύρω βουνά.