Θεσσαλονίκη

Στο νοσοκομείο για μία θέση… πάρκινγκ

Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν για μία θέση στάθμευσης. Βγήκαν μέχρι και… taser. Στο νοσοκομείο τρεις άνδρες.

Στο ακροατήριο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν τρεις άνδρες που συνεπλάκησαν το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή Τριανδρία, για μία θέση στάθμευσης.

Στο επεισόδιο ενεπλάκησαν από τη μία δύο αδέλφια, 62 και 57 ετών, και από την άλλη ένας 37χρονος γείτονάς τους. Όλοι μεταφέρθηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, απ’ όπου εξήλθαν μετά την εξέταση και περιποίηση των τραυμάτων τους. Σήμερα οδηγήθηκαν στην εισαγγελέα πλημμελειοδικών , με τα δύο αδέλφια να φέρουν γάζες στο κεφάλι. Εις βάρος όλων ασκήθηκε δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και αφού ορίστηκε τακτική δικάσιμος για τον προσεχή Σεπτέμβρη αφέθηκαν ελεύθεροι.

Όπως προέκυψε από μαρτυρικές καταθέσεις, προηγήθηκε φραστική αντιπαράθεση μεταξύ τους. Η μία κουβέντα έφερε την άλλη και ακολούθησε συμπλοκή. Ο 37χρονος κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης, γνωστή ως taser, η οποία πάντως δεν βρέθηκε από τους αστυνομικούς που κλήθηκαν στο σημείο, ενώ τα δύο αδέλφια αντέδρασαν και με τη συνδρομή δύο άγνωστων ατόμων επέφεραν με τη σειρά τους χτυπήματα στον νεαρό. Σύμφωνα με τη δικογραφία, και κατά το παρελθόν είχαν σημειωθεί προστριβές μεταξύ τους, πάλι για θέση πάρκινγκ.