Λέσβος

Μόρια: Συνελήφθη η 23χρονη Αφγανή που δολοφόνησε ομοεθνή της

Η 23χρονη είχε "εξαφανιστεί", μετά το φονικό την περασμένη Παρασκευή...

Συνελήφθη τελικά η 23χρονη Αφγανή που το βράδυ της περασμένης Παρασκευής δολοφόνησε με μια μαχαιριά στο λαιμό συνομήλικη ομοεθνή της στον καταυλισμό αιτούντων άσυλο της Μόριας.

Σύμφωνα με την αστυνομία το αιματηρό επεισόδιο ήταν αποτέλεσμα διαπληκτισμού ανάμεσα στις δυο γυναίκες. Μετά το φόνο η 23χρονη τράπηκε σε φυγή.

Μετά τη σύλληψη της παραπέμφθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με πρόθεση, καθώς και της παράβασης της νομοθεσίας για τα όπλα.

Σημειώνεται πως διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Μυτιλήνης νοσηλεύεται ένας και ένας 21χρονος Αφγανός, ο οποίος τραυματίστηκε το Σάββατο στον καταυλισμό της Μόριας, κατά τη διάρκεια σύγκρουσης με μαχαίρια με 18χρονο ομοεθνή του ο οποίος και συνελήφθη.