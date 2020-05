Αργολίδα

Κρανίδι: “νιώθω κυνηγημένος στον τόπο μου, από ανθρώπους που δεν ξέρω αν είναι άρρωστοι” (βίντεο)

Ο Γιάννης Ρόζος, ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, ζητά από το Κράτος να είναι συνεπές στις δεσμεύσεις του προς τους κατοίκους. Ανησυχία και αντιδράσεις στην περιοχή μετά τα νέα κρούσματα.