Θεσσαλονίκη

Μαχαίρωμα νεαρού μέσα σε Λύκειο

Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη.

Άγνωστοι μαχαίρωσαν νεαρό στο προαύλιο του Διαπολιτισμικού Λυκείου Ευόσμου.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 20:00 περίπου, όταν ομάδα νεαρών κυνήγησε και όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, στη συνέχει μαχαίρωσε στο πόδι τον νεαρό.

Την ώρα εκείνη στο σχολείο έπαιζαν πολλά παιδιά, ενώ υπήρχαν και αρκετοί γονείς.

Οι πρώτες πληροφορίες θέλουν το περιστατικό να αποδίδεται σε οπαδική κόντρα, αφού σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, οι δράστες ρώτησαν πριν από την επίθεση τι ομάδα είναι και μετά τον μαχαίρωσαν.