Κιλκίς

Ξεψύχησε στην άσφαλτο

Ακόμη ένας νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε επαρχιακό δρόμο του Κιλκίς.

Το ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε 32χρονος ξέφυγε -υπό συνθήκες που ερευνώνται- από την πορεία του και προσέκρουσε σε στύλο με αποτέλεσμα να ανατραπεί σε παρακείμενο χωράφι.

Ο νεαρός οδηγός διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του Κιλκίς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.