Ρεθύμνου

Ελεύθερος ξανά ο “παιδεραστής του Ρεθύμνου”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν συντρέχει λόγος να ανακληθεί η υπό όρους αποφυλάκιση του «παιδεραστή του Ρεθύμνου» απεφάνθη το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Γρεβενών.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Γρεβενών αποφάσισε να αφεθεί ελεύθερος, εκτός των φυλακών, ο πρώην προπονητής παιδικών τμημάτων μπάσκετ Νίκος Σειραγάκης, ο οποίος έχει καταδικαστεί για 36 περιπτώσεις ασέλγειας σε βάρος ανηλίκων παιδιών.

Ειδικότερα, το δικαστικό συμβούλιο έκρινε ότι ο αποφυλακισθείς δεν παραβίασε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί κατά την αποφυλάκιση του στις 22 Απριλίου 2020 και έτσι κατέληξε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την επιστροφή του στις φυλακές, παρά την αντίθετη πρόταση της εισαγγελέας.

Σημειώνεται ότι η πρόταση της εισαγγελέως Πρωτοδικών Γρεβενών Χριστίνας Φασουλή ήταν να επιστρέψει στις φυλακές για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του, που είναι τα 7 χρόνια, 10 μήνες και 25 ημέρες

Ο Νίκος Σειραγάκης ο οποίος είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 401 ετών (ανώτατο όριο φυλάκισης τα 25 χρόνια) για παιδεραστία σε βάρος 36 ανήλικων αγοριών στο Ρέθυμνο της Κρήτης και είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα, αλλά συνελήφθηκε και πάλι με εισαγγελική εντολή για παραβίαση των περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί. Με το βούλευμα αποφυλάκισης τού επιβλήθηκαν περιοριστική όροι όπως να διαμένει στην Καλαμαριά σε συγκεκριμένη διεύθυνση κατοικίας, να εμφανίζεται στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του, ενώ του απαγορεύθηκε η έξοδος από την Ελλάδα.

Στο μεταξύ, ο εισαγγελέας Εφετών Δυτικής Μακεδονίας έχει ήδη ασκήσει έφεση κατά του βουλεύματος με το οποίο ο γυμναστής είχε αφεθεί ελεύθερος με όρους και σε λίγες ημέρες θα συγκληθεί το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο προκειμένου να κρίνει το ζήτημα.