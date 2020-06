Θεσσαλονίκη

Αυτοκίνητο ληστών κατέληξε σε αυλές σπιτιών μετά από καταδίωξη (βίντεο)

Ληστές μπούκαραν σε κατάστημα με ΙΧ και έκλεψαν ρούχα και παπούτσια. Μετά από καταδίωξη το όχημα κατέληξε σε αυλές σπιτιών και οι ίδιοι εξαφανίστηκαν!