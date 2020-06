Θεσσαλονίκη

Μηχανή παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά πεζή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο οδηγός της μηχανής πέρασε με κόκκινο και χτύπησε την γυναίκα, η οποία έπεσε με δύναμη στο οδόστρωμα.

Ένα άτομο τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα, το απόγευμα της Τρίτης στην οδό Εγνατία, στη συμβολή με την Πατριάρχου Ιωακείμ, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το τροχαίο έγινε λίγο πριν τις 19:00, όταν σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες του GRTimes, μια μηχανή παρέσυρε γυναίκα που επιχειρούσε να περάσει τη διάβαση των πεζών.

Τόσο ο οδηγός της μηχανής, όσο και η γυναίκα, βρέθηκαν στο οδόστρωμα, με την τελευταία να φαίνεται πως έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Όπως είπαν αυτόπτες μάρτυρες, η μηχανή φέρεται να παραβίασε τον κόκκινο σηματοδότη και χτύπησε τη γυναίκα, η οποία έπεσε με δύναμη στο οδόστρωμα.

Tραυματιοφορείς του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο και πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες, ενώ στη συνέχεια τους μετέφεραν σε νοσοκομείο.