Αχαΐα

Θρήνος και επεισόδια για το θάνατο κοριτσιού

Σκηνές βγαλμένες από αρχαία τραγωδία εκτιλύχθηκαν το πρωί της Παρασκευής στο Νοσοκομείο του Ρίου.

Επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί της Παρασκευής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, στο Ρίο, μετά την ανακοίνωση του θανάτου κοριτσιού 5 ετών.

Το κοριτσάκι που νοσηλευόταν με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του.

Υποβλήθηκε σε τεστ για κορονοϊό, το οποίο βγήκε αρνητικό, αλλά σήμερα το πρωί κατέληξε.

Όταν οι συνοδοί του πληροφορήθηκαν το θάνατό της, αντέδρασαν, προκαλώντας ένταση και επεισόδια στον τρίτο όροφο του Νοσοκομείο.

Τελικά τα πνεύματα ηρέμησαν με την επέμβαση της Αστυνομίας.

Πηγή: tempo24.news