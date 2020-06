Κυκλάδες

Πρόσκρουση του πλοίου “Πρέβελης” στο λιμάνι της Θήρας

Ταλαιπωρία για τους επιβάτες. Απαγορεύτηκε ο απόπλους μέχρι να επιθεωρηθεί.

Στο λιμάνι της Θήρας, κατά τη διάρκεια χειρισμών πρόσδεσης, προσέκρουσε ελαφρά στις 7 το πρωί το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο "Πρέβελης" χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Από την πρόσκρουση προκλήθηκαν μικρές εκδορές στο μέσο της αριστεράς πλευράς του πλοίου, πάνω από την ίσαλο γραμμή, ενώ απαγορεύτηκε προσωρινά ο απόπλους του μέχρι επιθεώρησης του από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα.

Στο "Πρέβελης", που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Πειραιάς, Μήλο, Θήρα, Ανάφη, Ηράκλειο, Σητεία, Κάσο, Κάρπαθο, Διαφάνι, Χάλκη, Ρόδο επέβαιναν 163 επιβάτες, 52 ΙΧ οχήματα, 41 Φορτηγά και 13 δίκυκλα. Το πλοίο παραμένει στο λιμάνι της Θήρας και αφού επιθεωρηθεί αναμένεται να αναχωρήσει για το προγραμματισμένο δρομολόγιό του.