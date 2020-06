Ρεθύμνου

Ανώγεια: “Ράγισαν” οι πέτρες στο μνημόσυνο του Καλομοίρη (εικόνες)

Πλήθος κόσμου έδωσε το παρών στο μνημόσυνο στη μνήμη του Λευτέρη Καλομοίρη, καθώς πέρασαν 40 ημέρες από τη διπλή τραγωδία στα Ανώγεια.

Πλήθος κόσμου βρέθηκε σήμερα στα Ανώγεια, εκεί όπου τελέστηκε το 40ήμερο μνημόσυνο στη μνήμη του Λευτέρη Καλομοίρη, που έπεσε νεκρός στις 2 Μαΐου στο Περαχώρι.

Για μία ακόμη φορά οι κόρες του Λευτέρη Καλομοίρη συγκλόνισαν μιλώντας για τον πατέρα τους. Όπως μάλιστα ανέφερε μία από τις κόρες του, η Αριστέα, για αρκετές ημέρες μετά τον θάνατό του δεν είχε δει τον πατέρα της στον ύπνο της.

«Σκέφτηκα μήπως σε είχα στεναχωρήσει που δεν σε είχα καλέσει στον ύπνο μου πατέρα», ανέφερε μην μπορώντας να κρύψει τη συγκίνησή της, «έτσι στις 18 Μαΐου, το βράδυ, πριν πέσω για ύπνο, σου είπα “αγαπημένε, αν θες έλα απόψε στο όνειρο, θα χαρώ”».



Και έτσι έγινε, το βράδυ η κόρη του Λευτέρη Καλομοίρη τον είδε στον ύπνο της, ανάμεσα σε πολύ κόσμο. «Αναρωτήθηκα πως είναι δυνατόν αφού είναι πεθαμένος, και τότε γύρισε προς το μέρος μου, με κοίταξε και μου είπε μια μαντινάδα:

Θέλει μεγάλη δύναμη να βάλεις στην καρδιά σου μπροστά σε όπλο αλλουνού να σώσεις τα παιδιά σου».

Μάλιστα συμπλήρωσε πως το μεγάλο κέρδος του Λευτέρη Καλομοίρη στη ζωή, ήταν η αγνή αγάπη που δέχτηκε όχι μόνο από τα απιδιά του αλλά και από όλους τους μαθητές του.





Η δεύτερη κόρη του Λευτέρη Καλομοίρη, η Ελευθερία, συγκλόνισε με τη σειρά της με μαντινάδες και αναφορές για τον πατέρα της.

Ξεκινώντας η Ελευθερία Καλομοίρη τόνισε «Όσες φορές κι αν ζούσαμε εσένα θα θέλαμε για πατέρα και τη μάνα μας που πονά βουβά». Ενώ συμπλήρωσε: «Θυμάμαι μια μαντινάδα που μας έλεγες: Εγώ δεν είμαι πλούσιος μα έχω λεφτά πληθώρα, είναι τα πέντε μου παιδιά που καμαρώνω τώρα»!

Συνέχισε χρησιμοποιώντας στίχους ενός αγαπημένου προσώπου του Ντελικανή το οποίο δεν ανέφερε ποιο είναι «όπου κι αν πας αστέρι μου θα τριγυρνάς εδώ Λευτέρη μου».

